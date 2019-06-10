المدلج: ترشحت لرئاسة الفيصلي تلبية لرغبة المحافظ ورجال مدينتي

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفيصلي عن استكمال فهد المدلج لإجراءات ترشحه رسميًا لرئاسة مجلس الإدارة، إثر مطالبات ودعم من محافظ مدينة المجمعة، الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل.

وكشف نادي الفيصلي عن تلقي المدلج اتصالاً هاتفيًا من محافظ محافظة المجمعة؛ أكد من خلالها على ضرورة ترشحه لرئاسة النادي نظير ما قدمه من عمل خلال السنوات السابقة مما كان لها الأثر الكبير في تحقيق العديد من الإنجازات.

وتابع البيان الذي نشره حساب نادي الفيصلي الرسمي على “تويتر”: “حيث قدم من خلالها نموذجًا فريدًا للإدارة المحترفة التي تعمل وفق إمكانيات محدودة وطموحات كبيرة جعلت للفيصلي مكانة كبيرة بين الأندية ومنافساً على البطولات”.

وثمّن المدلج هذه المبادرة من المحافظ، وتابع: “كان خير داعم ومُوجّه لي خلال فترتي السابقة، والتي حققنا فيها وزملائي أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبو النادي في إداراته المختلفة نتائج إيجابية، ابتداء من تواجد جل ألعاب النادي في الدوري الممتاز إلى تحقيق عوائد ربحية للنادي سترحل إلى الموسم المقبل وبدون ديون مسجلة”.

وجاء في ختام البيان: “على ذلك ونزولاً عند رغبته ومن ثم طلب أعضاء شرف النادي وزملائي منسوبي النادي ورجالات مدينتي الغالية حرمة أعلن ترشحي لرئاسة النادي”.