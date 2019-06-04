المدني يحذر من الألعاب النارية: خطر كبير يهدد الأرواح

المواطن - واس

جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تحذير المواطنين والمقيمين من مخاطر الألعاب النارية التي قد تُسبب حوادث خطيرة ينتج عنها أضرار كبيرة وإصابات بالغة في الجسم واشتعال الحرائق لاسمح الله.

وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي بن محمد وهاس أن الألعاب النارية تشكل خطرًا كبيرًا خاصةً بعد تواجد نوعيات من الألعاب النارية ذات الانفجار القوي التي قد تسبب في فقد الشخص لأحد أطرافه بالإضافة لما قد يتعرض له من إصابات بليغة كالحروق والتشوهات في مواقع مختلفة من الجسم ، إلى جانب اشتعال الحرائق.

وحذر من الانجراف خلف رغبات الأطفال باقتناء الألعاب النارية ولا سيما قبل وبعد عيد الفطر المبارك ، حيث يكثر بيع وشراء هذه الألعاب الخطرة في الأعياد التي تشكل خطراً حقيقياً يهدد سلامة أرواح مستخدميها خاصة من فئة الأطفال الذين لا يعون أو يدركون الأضرار والمخاطر التي قد تسببها هذه الألعاب.

وشدد على أهمية دور الآباء والأمهات في مراقبة أطفالهم واستشعار مسؤوليتهم في توعيتهم بمخاطرها وأن يحرصوا على سلامة أبنائهم وذلك بعدم شراء تلك الألعاب النارية والتأكد من عدم اقتناء أبنائهم لها لخطورتها وحفاظاً على سلامتهم.