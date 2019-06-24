المساكني يُحقق إنجازًا مميزًا مع منتخب تونس

المواطن - مروة نبيل

شارك يوسف المساكني بشكل أساسي في المباراة التي جمعت منتخب تونس الأول لكرة القدم بنظيره الأنجولي، ليُحقق نجم نسور قرطاج إنجازًا مميزًا في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

يوسف المساكني يتألق:

وأشار حساب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن يوسف المساكني أصبح أول لاعب في منتخب تونس الأول لكرة القدم يهز الشباك في 4 نسخ مختلفة من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويُعد يوسف المساكني لاعبًا أساسيًّا في تشكيلة منتخب تونس الأول لكرة القدم خلال السنوات الماضية، ونجح في تسجيل أهداف مع نسور قرطاج في بطولة كأس الأمم الإفريقية أعوام 2012، 2013، 2017 و2019.

وكانت يوسف المساكني قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ليغيب عن المشاركة مع منتخب تونس الأول لكرة القدم في منافسات بطولة كأس العالم 2018 التي أُقيمت في روسيا.

منتخب تونس:

ولعب منتخب تونس الأول لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، أولى مواجهاته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 ضد أنجولا، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ونجح منتخب تونس الأول لكرة القدم في التقدم أولًا عن طريق يوسف المساكني من ركلة الجزاء في الدقيقة 34، قبل أن يُسجل دجلما كامبوس هدف التعادل في الدقيقة 73، ليكتفي كل منتخب بالحصول على نقطة واحدة.

ويستعد منتخب تونس الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره المالي، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة موريتانيا.