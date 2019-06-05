المصريون يحتفلون بأول أيام عيد الفطر وسط إجراءات أمنية مكثفة

المواطن - واس

احتفل المصريون اليوم بأول أيام عيد الفطر المبارك، حيث توافد المواطنون على الحدائق العامة والمنتزهات والمواقع الأثرية والمناطق السياحية بمدن وقرى محافظات مصر، وسط إجراءات أمنية مكثفة لتأمين المواطنين، ومنع أي خروج على القانون.

وشهدت الأماكن العامة، مثل: كورنيش النيل، والشواطئ، والمصايف، والأندية الشاطئية، خاصة في محافظتي الإسكندرية والبحر الأحمر، تواجد أعداد كبيرة من الأسر المصرية. كما سادت أجواء الفرحة والبهجة والسعادة الشوارع والميادين العامة التي عبر عنها المواطنون احتفالًا بالعيد.

من جهتها، فرضت الأجهزة الأمنية سيطرتها على المنشآت الهامة والحيوية لتحقيق الانضباط بالشارع المصري، وكثفت تواجد رجال المرور في الميادين العامة لتنظيم حركة مرور السيارات وتحقيق السيولة المرورية وعدم التكدس ومنع وقوع أية حوادث.

يأتي ذلك في الوقت الذي كثفت فيه أجهزة التموين والمرور والكهرباء ومياه الشرب وشرطة المسطحات المائية بالمحافظات المصرية إجراءاتها لاستقبال أي بلاغات من المواطنين والتعامل معها.

كما تم رفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات لاستقبال أي حالات طارئة وتوفير الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية وفرق احتياطية من التخصصات الطبية المختلفة.