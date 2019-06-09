المطوع: كبار الرائد أصروا على استمراري

المواطن - مروة نبيل

أكد المرشح لرئاسة نادي الرائد فهد المطوع، أنه يسعى لبناء فريق خلال السنتين القادمتين، وسيعمل على تدعيم الفريق الأول لكرة القدم بعناصر محلية وأجنبية مميزة.

وقال المطوّع خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “كبار رجالات الرائد أصروا على استمراري رئيسًا للرائد لـ4 سنوات قادمة.. لدينا إستراتيجية قادمة لـ4 سنوات وستشاهدون فريقًا مكتملًا في الفترة القادمة”.

وتابع المرشح على رئاسة نادي الرائد تصريحاته قائلًا: “هدفنا خلال السنتيْن القادمتيْن هو البناء، وفي السنتيْن الأخيرتيْن من فترة الرئاسة ستشاهدون العمل على أرض الملعب”.

واختتم المطوع تصريحاته الإذاعية قائلًا: “الفريق يحتاج لعناصر أجنبية وفي الموسم الماضي لم نوفق بتعاقداتٍ ممتازة، وسندعم صفوف الفريق بعناصر محلية وسنكمل احتياجات الفريق في الفترة القادمة”.