المعارضة السودانية ترفض خطة المجلس العسكري للفترة الانتقالية

المواطن - متابعة

رفضت المعارضة السودانية، اليوم الثلاثاء، خطة المجلس العسكري الانتقالي لإجراء انتخابات خلال تسعة أشهر، وذلك في اليوم التالي لأسوأ أعمال عنف منذ الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير في إبريل.

وقال أطباء على صلة بالمعارضة: إن 35 شخصًا على الأقل قُتلوا يوم الاثنين عندما اقتحمت قوات الأمن موقع اعتصام المحتجين خارج مبنى وزارة الدفاع بوسط الخرطوم.

وبعد ذلك ألغى المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ الإطاحة بالبشير كل الاتفاقات السابقة مع تحالف المعارضة الرئيسي، بحسب “رويترز”.

ودعا تجمع المهنيين السودانيين، جماعة المعارضة الرئيسية في البلاد، إلى إجراء تحقيق دولي في قتل المحتجين، واصفًا ذلك بالمجزرة.

وبدا الجو مشحونًا بشدة في الخرطوم اليوم الثلاثاء، حيث أغلق المتظاهرون العديد من الشوارع بحواجز طرق وأغلقت متاجر كثيرة أبوابها وخلت الشوارع من المارة تقريبًا.