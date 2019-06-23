المعارضة السودانية تعلن قبول المبادرة الإثيوبية

المواطن - متابعة

قال التحالف الرئيسي للمعارضة في السودان، إنه تسلم مسودة اتفاق من الوسيط الإثيوبي ووافق على جميع النقاط.

وأشار القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير عمر الدقير إلى أن أغلب القيادات قبلت المبادرة، وأن الإعلان سيكون الأحد للبدء في تنفيذها على الأرض.

وكان مصدر قيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير قد صرح، الجمعة، بأنهم تسلموا، الخميس، مبادرة مكتوبة من الوساطة الإثيوبية الإفريقية تتصل بحل الخلاف بشأن المجلس السيادي.

يأتي ذلك فيما انتقد تجمع المهنيين السودانيين، في بيان له، الجمعة، زيارة وفد “قوى الحرية والتغيير” لأديس أبابا للقاء وزراء الخارجية الأفارقة ومسؤولي مفوضية الاتحاد الإفريقي، بهدف بحث حل للأزمة السودانية.

البيان أشار إلى أن إعلان تجمع المهنيين عدم المشاركة في هذه الزيارة ليس لرفضه الحوار، وإنما لأسباب مرحلية ومؤسساتية، مشيراً إلى أن حل الأزمة يجب أن يأتي من داخل السودان وتتوافق عليه الجماهير الثائرة.

بوادر الانفراج السياسي بين “قوى الحرية والتغيير” والمجلس الانتقالي العسكري، التي بدأت تلوح في الأفق، سرعان ما انعكست في شكل خلاف داخلي بين قوى المعارضة السودانية.

الانفراج يأتي بالتزامن مع إعلان “قوى الحرية والتغيير” نيتها إبلاغ الوسيط الإثيوبي قبول المبادرة الإفريقية، بحسب تصريح لرئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير.