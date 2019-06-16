المعهد السعودي الياباني للسيارات يواصل القبول بجدة عبر هذا الرابط

المواطن - واس

أعلن المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات بجدة عن استمرار استقبال الشباب من حملة الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق في مجال تقنية وصيانة السيارات، ومن ثم الحصول بعد التخرج على وظائف مضمونة في إحدى شركات موزعي السيارات اليابانية بالمملكة.

وأكد المدير التنفيذي للمعهد سالم الأسمري أن المعهد وضع حوافز متميزة من أجل الوصول بالتدريب إلى أعلى المستويات ، مشيراً إلى أن القبول في المعهد يتيح للطالب الحصول على وظيفة مضمونة توقع عقدها عند إنهاء إجراءات القبول بالمعهد ومميزات أخرى كثيرة منها مكافأة مقدارها 3000 ريال شهريًا طوال مدة الدِّراسة والتدريب وشهادة دبلوم معتمد بعد إتمام البرنامج.

وأفاد أن المعهد يقوم بتعليم طلابه في قاعات التدريب وورش المعهد، ويوفر لهم تدريباً على رأس العمل في مراكز الصيانة لدى موزعي السيارات اليابانية في المملكة, داعياً خريجي الثانوية العامة إلى التسجيل في المعهد عبر الموقع الإلكتروني( هنا ) .

وأكد سعي المعهد إلى صقل الموارد البشرية من خلال الإسهام في السعودة وإكساب المعارف والمهارات التقنية وتعزيز الثقة بالنفس لدى الشباب السعودي، وذلك في 37 مدينة تتواجد بها شركات السيارات الأعضاء في المعهد.

وأوضح أن المعهد يشترط في القبول اجتياز المتقدم اختبارات الثانوية العامة وإحضار الهوية الوطنية ، وألا يتجاوز عمر المتقدم 25 سنة ، وتوقيع عقد عمل مع إحدى الشركات الأعضاء في المعهد قبل بدء الدراسة ، فيما يتوجب على المتقدمين من خارج مدينتي مكة وجدة السكن في سكن المعهد خلال فترة الدراسة.

يذكر أن المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات يُعد أول معهد غير ربحي في المملكة، حيث موّل موزعو السيارات اليابانية في المملكة مع مصنعي السيارات في اليابان تكاليف إنشائه، ودعمته الحكومتين السعودية واليابانية بالأرض والمعدات والأجهزة والخبراء، ويتحمل تكاليف التشغيل موزعو السيارات اليابانية في المملكة وصندوق تنمية الموارد البشرية, فيما استفاد من تجربة المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات عدة معاهد غير ربحية أنشئت بعده.