المغرب ضد زامبيا .. أسود الأطلس يواصل السقوط قبل الكان

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة المغرب ضد زامبيا الودية التي أُقيمت على ملعب مراكش، بهزيمة أسود الأطلس بثلاثة أهداف مقابل هدفين، استعدادًا لمشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 “الكان”.

المغرب ضد زامبيا:

وبدأت مباراة المغرب ضد زامبيا بشكل سريع، وتمكن موسوندا من هز شباك أسود الأطلس في الدقيقة الأولى، وواصل المنتخب الزامبي ضغطه واعتمد على الهجمة المرتدة، بحثًا عن تسجيل هدف جديد.

وأرسل حكيم زياش تمريرة مميزة في الدقيقة 15، قابلها يوسف النصيري برأسية، إلا أن حارس المرمى شيبوي تألق وأبعدها، ليبدأ أسود الأطلس في الضغط لإحراز هدف التعادل في مباراة المغرب ضد زامبيا اليوم.

وأطلق زياش تسديدة قوية، وأبعد شيبوي الكرة، قبل أن يُسدد اللاعب ذاته كرة مميزة وسجل التعادل في الدقيقة 24، وحاول سفيان بوفل والنصيري إحراز هدف جديد، ولكن لم تنجح محاولاتهم.

وسدد موسوندا كرة قوية في الدقيقة 31، إلا أن الحارس بونو أبعدها، وأحرز كانجوا الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول من مباراة المغرب ضد زامبيا الودية.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، احتسب حكم مباراة المغرب ضد زامبيا ركلة جزاء في الدقيقة 53، بعدما ارتكب غابوسو خطأ، ليُسجل حكيم زياش هدف التعادل، ليستمر ضغط المنتخبين لتسجيل هدف آخر.

ونجح إينوك في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 74، وأهدر يونس عبدالحميد فرصة التعادل من كرة رأسية، وأضاع حكيم زياش فرصة أخرى، لتنتهي مباراة المغرب ضد زامبيا بهزيمة أسود الأطلس.

أسود الأطلس يقلق الجماهير:

وتُعد هزيمة أسود الأطلس في مباراة المغرب ضد زامبيا هي الثانية على التوالي قبل بطولة الكان 2019، حيث خسر أمام جامبيا وديًّا بهدف دون رد، يوم الثلاثاء الماضي.