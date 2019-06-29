المغرب ضد ساحل العاج .. تألق أمرابط وإنجاز رينارد الأبرز

المواطن - مروة نبيل

نال نجم نادي النصر وأسود الأطلس، نور الدين أمرابط، إشادة كبيرة على مستواه في مباراة المغرب ضد ساحل العاجل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019”.

المغرب ضد ساحل العاج:

وانتهت مباراة المغرب ضد ساحل العاج بفوز أسود الأطلس بهدف دون رد سجله يوسف النصيري في الدقيقة 23، ليقود منتخب بلاده إلى التأهل لمنافسات الدور ثمن النهائي من الكان 2019، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط.

وبعد مباراة المغرب ضد ساحل العاج في الجولة الثانية، يستعد منتخب أسود الأطلس لمواجهة نظيره جنوب إفريقيا، ويسعى لمواصلة الانتصارات، والتأهل كمتصدر إلى الدور التالي من البطولة القارية.

أمرابط يتألق:

وتألق أمرابط بشكل لافت في مباراة المغرب ضد ساحل العاج بالأمس، حيث قدم مستوى مميزًا سواء على الصعيد الدفاعي أو الهجومي، وصنع الهدف الوحيد الذي سجله يوسف النصيري.

وكلل نجم نادي النصر، أمرابط، مجهوده بالحصول على لقب أفضل لاعب في مباراة المغرب ضد ساحل العاج في ثاني جولات كأس الأمم الإفريقية 2019.

إنجاز رينارد:

ومنحت مباراة المغرب ضد ساحل العاج إنجازًا مميزًا لمدرب أسود الأطلس، الفرنسي هيرفي رينارد، حيث عادل رقم مدرب المنتخب المغربي السابق، الزاكي بادو في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ونجح رينارد في قيادة أسود الأطلس للتأهل إلى الدور التالي من كأس الأمم الإفريقية بعد مباراتين فقط من دور المجموعات، ولم يسبق أن حقق منتخب المغرب هذا الإنجاز سوى مع الزاكي في نسخة عام 2004، حينما قاده للفوز على نيجيريا وبنين.

ولم يُحقق أسود الأطلس الفوز خلال أول مباراتين له في بطولة كأس الأمم الإفريقية سوى في نسخة 2004، والنسخة الحالية، حيث بدأ المنتخب مشواره بالفوز على ناميبيا بهدف دون رد، ثم حسم مباراة المغرب ضد ساحل العاج بالنتيجة ذاتها.