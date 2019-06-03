الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات تهنئة إلى ملوك ورؤساء الدول الإسلامية بمناسبة العيد

الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات تهنئة إلى ملوك ورؤساء الدول الإسلامية بمناسبة العيد

2019/06/03
الساعة 9:18 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

حرصا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – على التواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية في كل عام بمناسبة عيد الفطر المبارك، فقد بعث خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد- رعاهما الله – برقيات تهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بهذه المناسبة المباركة، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالخير والبركة.



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