الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس روسيا الاتحادية
بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس روسيا الاتحادية

2019/06/11
الساعة 10:07 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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