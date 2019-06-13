المملكة‬ في رسالة لمجلس الأمن: إيران متورطة في قصف مطار أبها.. وسنحاسب الجناة بأي وسيلة

المواطن - الرياض

بعثت المملكة العربية السعودية برسالة إلى مجلس الأمن حول الهجوم الذي وقع على مطار أبها، صباح اليوم الخميس.

وجاء في الرسالة التي نشرت “العربية” أجزاء من تفاصيلها، أن إيران متورطة في قصف مطار أبها، وبأن المملكة ستضمن حماية المدنيين ومحاسبة الجناة بأي وسيلة.

وأوضحت الرسالة أن المملكة أبلغت مجلس الأمن بأنها تحقق في نوعية الصاروخ المستخدم بهجوم أبها، وبأن التحقيق السعودي يثبت أن الميليشيات الحوثية حصلت على نوعية خاصة من الأسلحة.

وتابعت رسالة السعودية لمجلس الأمن أن الحوثيين اعترفوا بمسؤوليتهم عن استهداف مطار أبها، والنظام الإيراني يواصل دعم الأعمال الإرهابية العابرة للحدود.

وأكدت المملكة في رسالتها لمجلس الأمن، أن دعم إيران لميليشيا الحوثي الإرهابية خرق للقرارات الدولية، والمملكة والتحالف سيأخذان إجراءات عاجلة لردع هذه الهجمات الإرهابية.