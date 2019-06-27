المملكة تؤكد على التزامها باستمرار تدفق إمدادات النفط للأسواق العالمية

المواطن - الرياض

أكّدت المملكة، مساء اليوم الخميس، على التزامها بالسعي لاستمرار تدفق إمدادات النفط السعودي للأسواق العالمية.

وشدّدت المملكة على التزامها بتلبية الاحتياجات المتزايدة من خام النفط والمنتجات البترولية على وجه الخصوص، والتعويض عن أي نقص قد يحدث نتيجة أي حالات انقطاع للإمداد من مصادر أخرى.

جاء ذلك خلال بيان مشترك للمملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى جمهورية كوريا.