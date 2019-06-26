المملكة تقدم لكوريا أكبر مشروع بتروكيماوي في تاريخها

المواطن – ترجمة: محمود نبيل

في حفل حضره الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، افتتحت شركة S-Oil التي تسيطر عليها أرامكو رسميًا منشآت جديدة للبتروكيماويات في قاعدة الإنتاج بمدينة أولسان الصناعية جنوب شرق البلاد.

وحسب تقارير كورية، فإن هذا هو أول مشروع استثماري ضخم لشركة S-Oil منذ أن أصبحت أرامكو أكبر مساهم فيها خلال عام 2014، كما أنه أكبر مشروع لبناء مصنع للبتروكيماويات في كوريا الجنوبية.

ويتضمن المشروع منشآت لمجمع رفع المخلفات، والذي يحول المخلفات المتبقية بعد استخراج الغاز والزيوت الخفيفة من النفط الخام إلى منتجات ذات قيمة عالية، ومجمع أوليفين في اتجاه مجرى النهر ينتج أكسيد البروبيلين والبولي بروبيلين.

وكانت أرامكو قد اشترت حصة 35% في S-Oil في عام 1991 وزادت حصتها إلى 65% في عام 2014، ليشهد اليوم زيادة التفاعل والتعاون بين المؤسستين على مستوى المشروعات المختلفة.

علاقات نفطية تاريخية

وتتربع المملكة على عرش أكبر مُوردي النفط في كوريا الجنوبية، حيث استوردت سيول 101.5 مليون برميل من النفط السعودي في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019، بانخفاض 2.7 ٪ عن العام الماضي، وفقًا لبيانات من شركة النفط الوطنية الكورية الحكومية (KNOC).

وبدأ التعاون بين المملكة وكوريا الجنوبية على مستوى النفط، عندما قررت العملاقة أرامكو التوسع في إنتاجها وتوزيعها بمنطقة آسيا، وهو الأمر الذي نتج عنه توقيع اتفاقية مع عدد من الدول في القارة، كان أبرزها كوريا والصين، وذلك خلال تسعينات القرن الماضي.