المملكة تُهدي سريلانكا 150 طنًا من التمور

المواطن - واس

قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سريلانكا عبدالناصر الحارثي اليوم بتسليم 150 طنًا من التمور هدية من المملكة العربية السعودية إلى سريلانكا.

وتسلّم الهدية سكرتيرة وزارة البريد والخدمات البريدية والشؤون الإسلامية السريلانكية مارينا محمد، بحضور ممثلي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ووزارة المالية .

وتأتي هذه الهدية ضمن برامج الإعانة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة بغية إيصالها إلى الأسر الأكثر احتياجا لديها.