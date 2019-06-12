المنصور: قوات التحالف لم تنفذ أي عمليات عسكرية على شاطئ ⁧‫الحديدة

المنصور: قوات التحالف لم تنفذ أي عمليات عسكرية على شاطئ ⁧‫الحديدة

2019/06/12
الساعة 5:02 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكّد المتحدث الرسمي للفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن أن التحالف العربي لدعم الشرعية لم ينفذ أي عمليات عسكرية على شاطئ الحديدة.

وفنّد المنصور مزاعم الحوثيين حول استهداف التحالف لأهداف مدنية في هذه المنطقة.



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