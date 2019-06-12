المنصور: قوات التحالف لم تنفذ أي عمليات عسكرية على شاطئ ⁧‫الحديدة

المواطن - الرياض
أكّد المتحدث الرسمي للفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن أن التحالف العربي لدعم الشرعية لم ينفذ أي عمليات عسكرية على شاطئ الحديدة.
وفنّد المنصور مزاعم الحوثيين حول استهداف التحالف لأهداف مدنية في هذه المنطقة.
أكّد المتحدث الرسمي للفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن أن التحالف العربي لدعم الشرعية لم ينفذ أي عمليات عسكرية على شاطئ الحديدة.
وفنّد المنصور مزاعم الحوثيين حول استهداف التحالف لأهداف مدنية في هذه المنطقة.
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.