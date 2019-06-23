“المواطن” تتجول في مطار أبها .. العدو مدحور والحركة طبيعية

المواطن - فهد القحطاني - أبها

بعث عدد من مسافري مطار أبها، عبر “المواطن“، برسالة طمأنة بعد الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مساء اليوم الأحد، وأسفر عن استشهاد مقيم سوري وإصابة 7 مدنيين.

وقال محمد العمري من المدينة المنورة: إن كل شيء “تمام”، والمطار لا يوجد به شيء، موضحًا أنه متجه إلى مطار جدة، داعيًا الله أن يحفظ المملكة وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

أما المواطن إبراهيم فقدم شكره إلى القائمين على مطار أبها وجهودهم الجبارة التي ينفذونها على الرغم من الضغوط الكبيرة عليهم، مشددًا على أن كل شيء يسير بسهولة ويسر.

وتعرض مطار أبها إلى هجوم إرهابي من ميليشيا الحوثي، التي ضربت بالقوانين والأعراف الدولية عرض الحائط واستهدفت المدنيين السلميين في المطار الذي يمر من خلاله يوميًّا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وقبل قليل، أكد مطار أبها الدولي أنه تم استئناف الحركة الجوية في المطار، وهي الآن تسير بشكل طبيعي.