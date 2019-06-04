“المواطن” ترصد الساعات الأولى للمتسوقين بالطائف بعد رؤية هلال العيد

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

بعد إعلان المحكمة العليا بأن اليوم الثلاثاء هو أول عيد الفطر المبارك استنفر المواطنون والمقيمون بالطائف وتوجهوا للأسواق والمجمعات التجارية لشراء وإكمال مستلزمات العيد.

وشهدت الشوارع ازدحامًا كبيرًا بالمركبات وأيضًا إقبال عدد كبير من المواطنين والمقيمين على المحلات والمجمعات التجارية.

وامتلأت مواقف السيارات المحيطة بالأسواق مما اضطر عددًا من مرتادي الأسواق إلى الوقوف بعيدًا وقطع مسافات كبيرة للوصول إلى هذه الأسواق.

وشهدت محلات الذهب والسمن والعسل والحلويات والعود والعطورات إقبالًا كبيرًا من المتسوقين.

“المواطن” في جولة لها رصدت الساعات الأخيرة لاستنفار المتسوقين لشراء مستلزمات العيد.