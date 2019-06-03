“المواطن” وسط أسواق تبوك في ليلة العيد: أسعار مبالغ فيها بدون رقابة

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

لا زالت أسواق منطقة تبوك تعج بالمتسوقين الراغبين في شراء مستلزمات العيد لهم ولأسرهم، وسط تنظيم مروري جيد في المواقع المكتظة بالمتسوقين.

“المواطن” تفقدت أسواق المنطقة لترصد الازدحام الخانق في محلات بيع الملابس الجاهزة ومحلات الخياطة الرجالية وكذلك النسائية، وسط أسعار مبالغ فيها من الباعة، ولكنها جعلت المستهلك مُجبرًا على شراء السلعة بالثمن المعروض.

وقال عبدالرحمن خالد وعزيز الجهني: إن الأسعار أصبحت عالية جدًّا، متسائلين عن دور الرقابة عليهم من الجهات المختصة.

كما تجولت “المواطن” في مواقع بيع الزكاة بجوار مستشفى الملك خالد المدني وفي عدد من الأحياء السكنية، حيث لاحظت بيع أكياس الأرز بالوزن المكتوب عليها دون وجود ميزان للتأكد من وزن الكيس المراد التبرع به، بالإضافة إلى وجود كوبونات من قبل الجمعيات الخيرية لمن أراد أن يزكي وتوزيعها على محتاجي هذه الجمعيات.

أما المشاغل النسائية، فشهدت إقبالًا من السيدات اللاتي يرغبن بالتجهيز للعيد بأسعار يضعها المشغل وتختلف من مشغل لآخر، وتختلف كذلك من السيدات الأجنبيات اللواتي يذهبن للمنازل ويعملن لحسابهن الخاص.