الموت يغيب الفنان محمد ابو الوفا

المواطن - سعد البحيري

توفي الفنان المصري محمد ابو الوفا بعد رحلة معاناة مع المرض، وشُيّعت جنازته بعد صلاة ظهر اليوم من مسقط رأسه في محافظة الفيوم جنوب القاهرة.

وكان محمد ابو الوفا تعرض لأزمة صحية ومنعته ظروفه المادية من الدخول إلى مستشفى خاص أو مستشفى استثماري لتلقي الخدمة الطبية المناسبة.

وفشلت محاولات نقيب الفنانين المصريين أشرف ذكي في نقل محمد ابو الوفا إلى أحد هذه المستشفيات، كما فشل في الحصول على علاج على نفقة الدولة.

وتلقى محمد ابو الوفا العلاج في مستشفى التأمين الصحي في الفيومـ بعدما نقل من مستشفى التأمين الصحي في القاهرة؛ حيث فضّل البقاء قرب أهله وذويه قبل وفاته.

والمعروف أن محمد ابو الوفا هو ممثل مصري، كانت بدايته من خلال العروض المسرحية بقصور الثقافة، قبل أن ينتقل للعمل بالتلفزيون عام 2005 في مسلسل المرسى والبحار، لتتوالى أعماله بعدها ما بين السينما والتلفزيون.

وقد تعلق أذهان الجماهير بالفنان محمد ابو الوفا بعد أدواره الأخيرة في عدد من الأعمال الدرامية منها “ابن حلال“، ”نسر الصعيد“، ”كلبش“، ”كأنه إمبارح“، ”الميزان“ و“الشارع اللي ورانا“.

واشتهر الفنان محمد ابو الوفا بشخصية “عمي كامل” التي قدمها في مسلسل ابن حلال، وشخصية توفيق في مسلسل كأنه إمبارح بطولة رانيا يوسف.

وبالرغم من أنه ليس من نجوم الشباك ولم تتح له الفرصة للقيام ببطولة مطلقة، إلا أن أدواره الثانوية علامة بارزة في العديد من الأعمال، وله اسم معروف في الدراما المصرية خاصة خلال السنوات الأخيرة.