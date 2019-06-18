الموسى يدعم ابن نافل: لم نتنافس إلا لخدمة الكيان

المواطن - مروة نبيل

أعلن المرشح على رئاسة مجلس إدارة نادي الهلال موسى الموسى عن تأييده ودعمه لإدارة فهد بن نافل، بعد الفوز في الانتخابات، اليوم الثلاثاء.

وقال موسى الموسى: “أبارك لأخي فهد بن نافل فوزه برئاسة نادي الهلال بعد انتخابات حصدت متابعة جماهيرية وإعلامية غير مسبوقة وإيرادات مالية تعتبر الأضخم بين الأندية. وفوزه أعتبره فوزًا لي ولا فينا أحد خاسر”.

وتابع الموسى عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “كما أعلن تأييدي ودعمي لإدارة الأخ فهد؛ فنحن لم نتنافس إلا من أجل خدمة الكيان وإسعاد جماهيره الوفية”.

واختتم حديثه قائلًا: “رسالتي لجماهير الهلال الوفية: ترشّحت للرئاسة رغبة في خدمة النادي، وكان فريق الإدارة من الشباب التوّاق لإسعادكم، والممتلئ بالحماس. يُحسب للهلال أنه النادي الوحيد الذي حصل له هذا الزخم من المرشحين، وتسبب ذلك في ضخ مالي كبير لخزينة النادي. أشكر لكم تفاعلكم، وثقوا بإدارتكم الجديدة”.

ابن نافل يكتسح:

وفاز فهد بن نافل برئاسة مجلس إدارة نادي الهلال لمدة الأربعة أعوام المقبلة، بعدما حصل على 15 ألف و61 صوتًا، مقابل 612 صوتًا للمرشح موسى الموسى.

وتضم قائمة ابن نافل كلًّا من؛ سلطان بن حسن بن سعد بن سعيد، سلمان بن أحمد بن صالح التويجري، سليمان بن ناصر جبران الهتلان، فيصل غشيان وفهد المفرج.