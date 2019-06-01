المونيتور: حضور أوغلو القمة الإسلامية يعكس رغبة أنقرة في إنهاء حالة الصدام مع المملكة

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

أكد موقع “المونيتور” الأمريكي المعني بشؤون منطقة الشرق الأوسط، أن القمة الإسلامية التي أقيمت أمس الجمعة في مكة المكرمة، شهدت تغيراً كبيراً في سياسات تركيا تجاه المملكة، مرجعًا السبب الرئيسي وراء ذلك إلى إنهاك قدراتها الاقتصادية والسياسية خلال الأشهر القليلة الماضية.

حملات المقاطعة الموجعة

وقال الموقع المعني بشؤون الشرق الأوسط، إن حضور تركيا ممثلة في مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية إلى القمة الإسلامية، يمثل رغبة أنقرة في إنهاء حالة الصدام السياسي مع المملكة.

وأشار الموقع الأمريكية، إلى أن تركيا لا تستطيع تحمل تصعيد التوترات لأنها تواجه أزمة اقتصادية وصراعًا سياسيًا في الداخل، خاصة عندما تدعو وسائل الإعلام السعودية بالفعل إلى مقاطعة البضائع التركية.

وقال جونول تول، مدير برنامج تركيا في معهد الشرق الأوسط، للمونيتور الأسبوع الماضي: “الأزمة بين المملكة وتركيا خطيرة للغاية، وأنقرة هي الأكثر خسارة فيها”.

وأضاف: “من بين دول الخليج، تعد المملكة واحدة من أكبر المستثمرين في تركيا، وتخشى أنقرة من خسارة الأموال السعودية، خاصة وأنها في أمس الحاجة لإنهاء الركود الاقتصادي”.

تغير السياسة التركية

ولاحظ الموقع الأمريكي المعني بشؤون الشرق الأوسط، أن هناك تغير واضح من جانب تركيا في سياساته المتبعة في التعامل مع الرياض، وبالأخص في أعقاب وفاة الصحفي جمال خاشقجي.

وأشار الموقع إلى أن على عكس السائد من أنقرة خلال الأشهر الثمانية الماضية، لم تلجأ للحديث عن تلك الأزمة، الأمر الذي كان بمثابة إعلان لرغبتها في إنهاء أي مشكلة وأزمة سياسية مع الرياض، قد تحول دون استمرار الاستثمارات السعودية في تركيا.