الناصر يطمئن العالم : نفط المملكة سيصل لكم رغم إرهاب إيران

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

أكّد أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، أن شركة النفط تتمتّع بالخبرة والبنية الأساسية التي تحتاج إليها للحفاظ على تدفق النفط الخام في حالة تعطل الإمداد عبر مضيق هرمز.

رسالة طمأنة للعالم

وقال الناصر في مقابلة أجراها مع شبكه بلومبيرغ الأمريكية في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، اليوم الثلاثاء “إننا نزيد من استعدادنا.. ويمكننا الإمداد عبر البحر الأحمر ولدينا خطوط الأنابيب والمحطات اللازمة.”

وأعربت العديد من الأوساط الاقتصادية في العالم عن مخاوفها بشأن إمكانية تأثر حركة التجارة العالمية بشكل عام، وبالأخص توريد النفط من الشرق الأوسط، والذي يُعد المصدر الرئيسي لأكثر من 40% من البترول العالمي.

وقفز خام برنت بحوالي 8٪ منذ منتصف يونيو، حيث أدّى تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران إلى زيادة المخاوف من احتمال تعطل الشحنات عبر مضيق هرمز، وهي نقطة ضيقة خانقة يمرّ خلالها ثلث جميع النفط الخام المنقول بحرًا.

وكانت هناك سلسلة من الهجمات على الناقلات خلال الأسابيع القليلة الماضية، بالإضافة إلى إسقاط طائرة بدون طيار تابعة للبحرية الأمريكية.

النفط لن يتأثر

وقال الناصر : “إنه مصدر قلق للعالم بأسره؛ لأن هذا طريق إمداد مهم لكثير من الخام، ليس فقط من المملكة”.

وتقوم أرامكو بتشغيل خط أنابيب بطاقة 5 ملايين برميل يوميًا يحمل الخام على طول 1200 كيلومتر بين الخليج العربي والبحر الأحمر، مما يتيح لها شحن النفط من جانبي البلاد، لكن هذا مقارنة بإجمالي صادرات الشركة البالغ نحو 7 ملايين برميل يوميًا، مما يعني أنها ستحتاج إلى إيجاد طرق أخرى لإيصال أي نفط متبقٍ إلى السوق.

وقال الناصر: “لقد مررنا بتجربة الصراع في الخليج، لكننا دائمًا ما نفي بالتزاماتنا تجاه عملائنا، لذلك لدينا سجل حافل في بناء ما يكفي من المرونة في النظام لإدارة الموقف أو الأزمة”.