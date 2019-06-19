النصراويون: النصر ما يبي غير السويلم رئيس

المواطن - محمد سمعه

لا تزال فئات عريضة من جماهير نادي النصر تُطالب سعود آل سويلم بالتراجع عن قراره بعدم الترشح لانتخابات رئاسة نادي النصر خلال الفترة المقبلة.

وكان رجاء الله السُّلمي وكيل هيئة الرياضة للعلاقات العامة والإعلام أعلن عن أنه سيتم فتح فترة ترشح ثالثة لنادي النصر، بعدما انتهت الفترتان السابقتان بعدم وجود أي مرشح لرئاسة النادي أو وجود مرشح للدخول في عضوية مجلس الإدارة الجديد.

رسالة خاصة من النصراويين:

وانتشر وسم ” #النصر_مايبي_غير_السويلم_رييس2 ” من قبل الجمهور النصراوي عبر تويتر وذلك في محاولة منهم لإقناع سعود آل سويلم بالتراجع عن قراره والعودة مجددًا للترشح لرئاسة العالمي خلال الأربع سنوات المقبلة.

وقال متعب أبو ظهر أحد مشجعي نادي النصر عبر تويتر: جماهير النصر مع الشامخ تطالب بالعدل والمساواة بين جميع الأندية لماذا العبث، سعود آل سويلم ما عنده ظروف، عنده عراقيل مثل الجبال.

وتحدث المشجع النصراوي علي الخالدي عبر حسابه في تويتر: السويلم وبس.

وكان الإعلامي محمد الغامدي أنهى الجدل المتواجد حول عودة السويلم مجددًا، وقال عبر حسابه على “تويتر”: “الهيئة العامة للرياضة ستقوم بتكليف شخصية لرئاسة النصر.. سعود السويلم وإدارته لن يكونوا من ضمن المكلفين”.

أعلن نادي النصر عن برنامجه الزمني لانتخاب رئيسه وأعضاء مجلس إدارته الجديد للمرة الثالثة بعدما أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن فتح باب الترشح لفترة ثالثة.

ونشر الحساب الرسمي لـ النصر عبر تويتر الجدول الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجُدد، حيث سيتم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس وقيد الناخبين بداية من الأحد المقبل ولمدة خمسة أيام.