النصراويون في انتظار مفاجأة سارة

المواطن - محمد سمعه

نجح سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر المُكلّف، في إعادة الاستقرار للفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ مما ترتب عليه تتويج النصر ببطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2018-2019.

ومع ترقب بدء عملية الانتخابات في الأندية بداية من غدًا الأحد ولمدة 14 يومًا، ينتظر جمهور كل نادٍ معرفة رئيسه المقبل ومجلس إدارته الجديد، والذي سيستمر في الإدارة لمدة 4 سنوات.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن سعود آل سويلم سيكون رئيسًا لنادي النصر لمدة 4 سنوات بالتزكية خلال الفترة المقبلة.

خبر سار لعشاق النصر:

وسيكون هذا الخبر بمثابة خبر سار لعشاق نادي النصر، والذين بالطبع يتمنون استمرار سعود آل سويلم في منصبه كرئيس للعالمي لتحقيق الخطط الموضوعة من أجل تحقيق الاستقرار اللازم لحصد مزيدٍ من البطولات خلال الموسم المقبل.

وحقق النصر لقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين للمرة الثامنة في تاريخه، حيث تُوج باللقب بفارق نقطة وحيدة عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.

ويستعد النصر خلال شهر أغسطس المقبل لمواجهة نادي الوحدة الإماراتي في مباراتي دور الستة عشر في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويشارك حاليًّا كل من “عبدالرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط” نجمي نادي النصر في معسكر المنتخب المغربي استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا والتي تنطلق يوم الجمعة 21 يونيو في مصر، وتستمر حتى التاسع عشر من شهر يوليو المقبل.