النصر بشكل جديد بعد 5 أيام

المواطن - محمد سمعه

قررت الهيئة العامة للرياضة، يوم الخميس الماضي، تمديد فترة الترشح الثالثة لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر حتى يوم الخميس المقبل الموافق الرابع من يوليو.

ويذكر أن فترة الترشح الثالثة شهدت تقدم كل من صالح عبدالرحمن الأطرم ونصر النصر بملفهما للتنافس على رئاسة نادي النصر لمدة أربع سنوات خلال الفترة المقبلة.

وجاء قرار تمديد فترة الترشح لرئاسة مجلس الإدارة في النصر حتى الرابع من يوليو بناءً على طلب من لجنة الأعضاء الذهبيين.

شكل جديد لـ النصر:

ومن المنتظر أن يكون نادي النصر بشكل جديد بعد مرور خمسة أيام من الآن، حيث سيتم التعرف على عدد المتنافسين على رئاسة النصر، حيث من الممكن أن يُصبحوا أكثر من اثنين أو يتم الاكتفاء بالمرشحين الأساسيين، وهما نصر النصر وصالح الأطرم.

وكشف نادي النصر اليوم، عبر حسابه الرسمي في تويتر، عن البرنامج الزمني الانتخابي لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة العالمي.

وتم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النصر بداية من يوم 23 يونيو الجاري، ولمدة خمسة أيام، حسب تصريح من رجاء الله السُّلمي وكيل هيئة الرياضة، قبل أن يتم مد فترة الترشح حتى الخميس المقبل بعد طلب الأعضاء الذهبيين.

وكان سعود آل سويلم رئيس النصر سابقًا، أكد أنه لن يترشح لرئاسة العالمي مكتفيًا بما قدمه في الموسم الماضي.

وتُوج النصر بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 70 نقطة وبفارق نقطة عن نادي الهلال.