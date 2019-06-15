النصر يبحث عن البديل

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي النصر يُسابق الزمن في انتظار مُرشح لرئاسة النادي خلال الأربع سنوات المقبلة، وذلك بعد اعتذار سعود آل سويلم عن رئاسة العالمي خلال الفترة المقبلة.

وكتب آل سويلم قائلًا: جماهير الوفاء كان موسمًا استثنائيًا بدعمكم ووقفتكم ومؤازرتكم لفريقكم، ومن خلاله حققنا البطولة الاستثنائية والغالية علينا جميعًا كأس الأمير محمد بن سلمان رغم الظروف التي تخطيناها بدعمكم، وأعلم أن هذا لم يكن طموحكم فقط.

وتابع رئيس النصر: تعجز كلمات الشكر عن الوفاء بحقكم، وأتقدم لكم بالاعتذار عن الترشح لرئاسة النصر لظروفي، لكني باقٍ معه كعاشق، وسأكون مع كل إدارة مقبلة، وبتعاون الجميع سنستمر في مواصلة الإنجازات وتحقيق الانتصارات باذن الله.

هيئة الرياضة تفتح باب الترشح

وقرّرت الهيئة العامة للرياضة فتح باب الترشح لرئاسة نادي النصر مع الترشح لعضوية مجلس إدارة النادي بعد عدم تقدم أي مرشح للنادي وأثناء وجود لجنة انتخابات الأندية من الأحد إلى الثلاثاء الماضي.

وتحدّث عامر السلهام في تصريحات صحفية نقلًا عن صحيفة الرياضية حيث قال: لن أترشح لرئاسة النصر، وأنا داعم لإدارة السويلم كما كنت مع كل إدارة نصراوية، وسأظل كذلك مع الإدارة المقبلة، عشقي للنصر لا ينتهي ولا يتغير بتغير الإدارة.

ويأتي قرار عدم ترشح عامر السلهام نائب رئيس النصر السابق بجانب عدم وجود نية لدى شرف الحريري عضو شرف النصر للترشح أيضًا على منصب الرئيس.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن شرف الحريري عضو شرف النصر لا يفكر في الترشح لرئاسة النصر، كما أن التقارير الصحفية أشارت إلى إمكانية ترشح عبد العزيز الجليل لرئاسة النصر في الفترة المقبلة.