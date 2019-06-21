النصر يتحرك لتنفيذ مطلب روي فيتوريا

المواطن - محمد سمعه

تفكر إدارة نادي النصر في الفترة الحالية في التعاقد مع مدافع قوي؛ لتعزيز مركز الدفاع في صفوف الفريق الأول حسب طلب المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

وقالت تقارير صحفية: إن إدارة نادي النصر دخلت في مفاوضات مع نادي الرجاء البيضاوي المغربي؛ وذلك للتعاقد مع المدافع الليبي سند الورفلي لاعب الفريق المغربي.

صفقات خط الدفاع لها الأولوية:

ويرغب روي فيتوريا في تأمين خط الدفاع في نادي النصر من أجل المنافسة على البطولات في الموسم المقبل، كما يبحث الفريق النصراوي أيضًا عن التعاقد مع حارس مرمى في فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت تقارير صحفية: إن إدارة نادي النصر أخبرت الحارس الأسترالي برادلي جونز بالبحث عن نادٍ آخر للانضمام له في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويذكر أن برادلي جونز لم ينجح في إقناع جمهور نادي النصر بقدراته، حيث اعتمد المدرب البرتغالي روي فيتوريا في الفترة الأخيرة على الحارس وليد عبدالله.

وذكرت تقارير إعلامية أن النصر يُفكر في التعاقد مع الحارس المصري محمود عبدالرحيم ”جنش” حارس مرمى نادي الزمالك المصري في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُقدم محمود جنش مستويات رائعة مع نادي الزمالك في الدوري المصري موسم 2018- 2019، كما يتواجد حاليًّا في قائمة المنتخب المصري المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي انطلقت اليوم الجمعة.