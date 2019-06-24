النصر يترقب الرئيس الجديد

المواطن - مروة نبيل

لا زال الوضع غامضًا في نادي النصر حتى الآن، حيث لم يتقدم أي مرشح بأوراقه خلال الفترة الثالثة التي بدأت، يوم الأحد الماضي.

وكانت الهيئة العامة للرياضة قد أعلنت عن فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر للمرة الثالثة، بعدما مرت الفترتين الماضيتين دون تقدم أي شخص بملف ترشحه.

وتنص اللائحة على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، يُكلف رئيس وأعضاء النادي، في حال عدم التقدم بأي قائمة خلال الفترة الثالثة.

وكان سعود السويلم قد فاجأ الجماهير بعدم الترشح في الانتخابات الحالية، واكتفى بما قدمه خلال فترة رئاسته السابقة، والتي شهدت عودة الفريق الأول لكرة القدم إلى منصات التتويج، بعد الفوز بلقب الدوري هذا الموسم بعد غياب 4 مواسم.

وتتمنى جماهير نادي النصر حسم ملف الرئاسة خلال الفترة الحالية، لبدء التجهيز لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، خاصة أن الفريق الأول لكرة القدم يحتاج التجهيز لمعسكر خارجي، وحسم الصفقات الأجنبية والمحلية.