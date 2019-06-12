النصر يخشى من دفع الثمن

المواطن - محمد سمعه

قرّر سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر السابق عدم الترشح لرئاسة العالمي خلال أربع سنوات مقبلة والاكتفاء بما قدّمه لأصفر العاصمة خلال فترة تكليفه من قبل الهيئة العامة للرياضة.

وعاش نادي النصر أفضل فتراته بوجود سعود آل سويلم، حيث تعاقد النصر مع صفقات قوية مثل النيجيري أحمد موسى والمغربيين عبد الرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط بالإضافة إلى التتويج باللقب الأغلى وهو لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد منافسة شرسة مع نادي الهلال.

قرار يُقلق

ويخشى نادي النصر في أن يدفع ثمن عدم الاستقرار الإداري برحيل سعود آل سويلم المفاجئ خاصة أنه كان يعلم الكثير من الأمور عن النصر بالإضافة إلى خطته التي كشفها في حوار تلفزيوني من أجل بناء الفريق الأول لكرة القدم بالنصر وتطويره للمنافسة على البطولات وحصدها بشكل دائم.

وأكّد المتحدث باسم نادي النصر عبدالله بن زنان، رحيل سعود السويلم بشكل رسمي عن العالمي، ووجّه إليه عدة رسائل في سلسلة تغريدات عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وقال: “أبو فهد مهما كان سبب رحيلك ومهما قيل أنت علامة فارقة في الرياضة السعودية فكرًا وإنجازًا عجزوا عن مجاراة مشروعك الإداري الضخم ووضعوا العراقيل من البداية، ولكنك كنت جبلًا لم يهتزّ رحيلك بعد عودة النصر للمقدمة وتنظيم العمل كمؤسسة محترفة يثبت أنك رجل شجاع ولا تهتم لنفسك”.

صنع المستحيل في موسم وحيد واستثنائي

وتابع: “اهتميت بالنصر وصنعت المستحيل خلال موسم واحد فقط وجهزت بيئة النصر إدارياً وفنياً ومالياً ووضعت النصر في الطريق الصحيح وعلى رجال النصر إكمال الطريق من حيث انتهيت فكل الأمور مرتبة ومنظمة نعم هناك ألم لرحيلك ولكن مَن يعرفك يعلم تماماً أنك رجل ضحيت بإنجازك لأجل النصر”.

وأعلن رجاء الله السلمي وكيل هيئة الرياضة للعلاقات العامة والإعلام خلال تصريحاته لقناة “العربية”، أنه سيتمّ إعادة فتح باب الترشح لنادي النصر مجددًا، يوم الأحد المقبل، وذلك لعدم تقدم أي مرشح لرئاسة وعضوية النادي.