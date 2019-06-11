النصر يرفض الاستسلام ويهدد الأهلي

المواطن - محمد سمعه

وضع نادي النصر أنظاره في الفترة الأخيرة على التعاقد مع اللاعب حسين المقهوي لاعب خط وسط النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُذكر أن حسين المقهوي هو ثاني لاعب من الأهلي، يهتمّ نادي النصر بالتعاقد معه، بعدما أبدى العالمي رغبته في الفترة الأخيرة بالتعاقد مع المهاجم السوري عمر السومة.

يأمل نادي النصر في أن يُقدم العرض المناسب لإقناع الأهلي بالتخلي عن خدمات حسين المقهوي في صيف العام الجاري.

صدمة مدوية لـ النصر

وكان أحمد الصائع المكلف بمهام رئاسة الأهلي نفى الأخبار المتداولة حول انتقال عمر السومة لأحد أندية العاصمة ويُؤكد أن عقد اللاعب حتى عام 2021.

ويأتي هذا القرار بمثابة صدمة مُدوية لنادي النصر، والذي كان يُمني النفس في محاولة إقناع عمر السومة بالانضمام إلى العالمي.

ويضع نادي النصر خلال الفترة الأخيرة أنظاره على أكثر من مهاجم للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث أبدى النصر اهتمامه بضم اللاعب هارون كمارا مهاجم نادي القادسية، واللاعب عبدالفتاح آدم مهاجم نادي التعاون.

وعانى النصر من هبوط مستوى اللاعب النيجيري أحمد موسى، خاصة أن المهاجم لم يقدم الأداء المنتظر منه في موسم 2018-2019.

وكانت الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل قررت في وقت سابق إعفاء عبدالله بترجي من رئاسة النادي الأهلي وتكليف أحمد الصائغ برئاسة النادي مؤقتًا حتى عقد الانتخابات.