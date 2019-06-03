النصر يسير على طريقة بايرن ميونيخ

المواطن - محمد سمعه

رحل عن صفوف نادي النصر في الفترة الأخيرة ثلاثة من نجوم الفريق، خاصة في ظل رغبة إدارة العالمي في التعاقد مع صفقات جديدة تُحقق طموحات الفريق النصراوي ومشجعيه في موسم 2019-2020.

وكان محمد السهلاوي أعلن رحيله عن نادي النصر يوم السبت الأول من يونيو ليرحل عن العالمي رفقة البرازيلي برونو أوفيني واللاعب إبراهيم غالب.

النصر يُقلد بايرن ميونيخ

وسار النصر بهذه الطريقة على خطى نادي بايرن ميونيخ الألماني، والذي أعلن مؤخرًا عن رحيل ثلاثة من نجومه وهم ” الفرنسي فرانك ريبيري” و” الهولندي أريين روبن” و” البرازيلي رافينيا” بعد تتويج بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني موسم 2018-2019.

ويذكر أن نادي النصر تُوج بلقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الثامنة في تاريخه منذ إطلاق الدوري السعودي بمسمى دوري المحترفين.

وكان نادي النصر وضع أنظاره في الفترة الأخيرة على التعاقد مع اللاعب عبدالفتاح آدم مهاجم نادي التعاون واللاعب هارون كمارا مهاجم الفريق الأول لنادي القادسية.

ولم ينجح النصر في الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين وذلك بعد الإقصاء من البطولة من دور نصف النهائي على يد نادي الاتحاد برباعية مقابل هدفين في شهر أبريل الماضي.

وكان المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم الفريق الأول لنادي النصر ألمح إلى إمكانية رحيله عن العالمي بعدما تلقى عروضًا أحدهم من أندية الدوري الإيطالي.