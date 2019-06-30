النصر يكشف البرنامج الزمني لانتخاب مجلس الإدارة

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي النصر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بعد تمديد الفترة الثالثة.

وكان سعود السويلم قد فاجأ جماهير النصر بقرار عدم ترشحه في الانتخابات، الأمر الذي صدم الجماهير التي كانت تتمنّى استمراره بعدما ساهم في عودة الفريق إلى منصّات التتويج، والفوز بالنسخة الاستثنائية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتم فتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر وقيد الناخبين، من يوم 23 يونيو ولمدة 12 يومًا، وسيتم فحض وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين لمدة يومين، ويتم الطعن ضد القائمة لمدة يوم واحد.

وأضاف حساب نادي النصر على “تويتر”، أن النظر في الطعون المقدمة سوف يستغرق يومين، وسيتم فحص وإعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين، يوم 10 يوليو المقبل، وفي اليوم التالي ستكون عملية الاقتراع وعقد الجمعية العمومية.

وفي اليوم التالي، سيكون الطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية، وسيستغرق النظر في الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية يومين، وسيتم بعد ذلك اعتماد مجلس الإدارة الجديد من رئيس الهيئة العامة للرياضة.

يُذكر أن الفترتين الأولى والثانية لم تشهد تقدم أي مرشح لرئاسة نادي النصر، قبل أن يتقدم نصر النصر وصالح الأطرم في الفترة الثالثة، ولكن اللجنة العامة لانتخابات الأندية قررت تمديد الفترة الثالثة، بناء على طلب الأعضاء الذهبيين.