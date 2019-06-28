النصر يُجهز رده بعد تصرف الهلال

المواطن - محمد سمعه

سيتنافس ناديا الهلال والنصر بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية؛ وذلك للتعاقد مع الصفقات المطلوبة للتنافس بشراسة في موسم 2019-2020 على لقبي الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وسعى النصر في الفترة الأخيرة للتعاقد مع سالم الدوسري نجم الهلال، لكن الهلال برئاسة فهد بن نافل يقترب من تجديد عقد اللاعب.

ويُجهز النصر رده خلال الفترة الحالية بالتحرك للتعاقد مع الحارس المصري محمود عبدالرحيم جنش والتونسي فرجاني ساسي لاعبي الزمالك المصري في فترة الانتقالات الصيفية.

ويعلم النصر أن ثنائي الزمالك مُراقبان من قبل الهلال، حيث يرغب أزرق العاصمة في التعاقد معهما قبل انطلاق موسم 2019-2020.

منافسة شرسة:

وستكون المنافسة قوية بين فريقي الهلال والنصر لحسم الصفقات المطلوبة، خاصة أن النصر سيُدافع عن بطولة الدوري والمُتوج بها في موسم 2018-2019، والهلال أيضًا سيقاتل من أجل الفوز باللقب بعد فقدانه في الموسم الماضي.

الهلال عانى:

وعانى الهلال من عدم الاستقرار الإداري؛ حيث استقال الأمير محمد بن فيصل من رئاسة النادي الهلالي بعد الخسارة من التعاون بثنائية دون رد في بطولة الدوري، وكذلك عانى الفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال من تغيير المدربين برحيل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس وتعيين المدرب الكرواتي زوران ماميتش، والذي لم ينجح في تقديم المطلوب منه مع الهلال.

وتمت إقالة المدرب زوران ماميتش من قيادة الفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال وتعيين البرازيلي بريكليس شاموسكا في المباريات المتبقية للزعيم بالموسم الماضي.