النصر يُحدد أول الراحلين عنه

المواطن - محمد سمعه

يبحث نادي النصر عن التعاقد مع الصفقات القوية، وذلك من أجل المنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين في موسم 2019- 2020.

وقالت تقارير صحفية: إن إدارة نادي النصر أخبرت الحارس الأسترالي برادلي جونز بالبحث عن ناد آخر للانضمام له في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويذكر أن برادلي جونز لم ينجح في إقناع جمهور نادي النصر بقدراته، حيث اعتمد المدرب البرتغالي روي فيتوريا في الفترة الأخيرة على الحارس وليد عبدالله.

النصر يجد بديل جونز:

وذكرت تقارير إعلامية أن النصر يُفكر في التعاقد مع الحارس المصري محمود عبدالرحيم ”جنش” حارس مرمى نادي الزمالك المصري في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُقدم محمود جنش مستويات رائعة مع نادي الزمالك في الدوري المصري موسم 2018- 2019، كما يتواجد حاليًّا في قائمة المنتخب المصري المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي تنطلق يوم الجمعة المقبل.

من ناحية أخرى اعتذر سعود آل سويلم عن الترشح لرئاسة نادي النصر من خلال تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي في تويتر، معبرًا عن اكتفائه بما قدمه في الفترة الأخيرة لـ العالمي.

ويذكر أن النصر كان تُوج ببطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2018- 2019 برصيد 70 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.