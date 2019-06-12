النصر يُحدد البرنامج الزمني لانتخاب رئيسه وأعضاء مجلسه الجديد

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي النصر عن البرنامج الزمني الخاص به لانتخاب رئيس وأعضاء إدارة النادي الجديدة للمرة الثانية بنظام القائمة، خلال الفترة من 16 يونيو حتى 28 يونيو من العام الجاري.

وسيتم فتح باب الترشيح لرئاسة وعضوية المجلس وقيد الناخبين في الفترة من 16 يونيو وحتى 19 يونيو.

وستقوم الإدارة المشرفة على الانتخابات بفحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين بداية من يوم 19 يونيو ولمدة يومين.

ثم سيتم فتح باب الطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين يوم 21 يونيو ولمدة يوم.

وقرّر سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر السابق عدم الترشح لرئاسة العالمي خلال أربع سنوات مقبلة والاكتفاء بما قدّمه لأصفر العاصمة خلال فترة تكليفه من قبل الهيئة العامة للرياضة.

وعاش نادي النصر أفضل فتراته بوجود سعود آل سويلم، حيث تعاقد النصر مع صفقات قوية مثل النيجيري أحمد موسى والمغربيين عبدالرزاق حمد الله ونور الدين أمرابط، بالإضافة إلى التتويج باللقب الأغلى وهو لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد منافسة شرسة مع نادي الهلال.

ووجّه رئيس نادي النصر السابق، الأمير فيصل بن تركي رسالة إلى سعود السويلم عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب كحيلان عبر “تويتر”: “تعجز الكلمات عن شُكر أخي الغالي سعود السويلم على العمل الكبير الذي قدمه للعالمي على جميع الأصعدة”.

وتابع ابن تركي تغريدته قائلًا: “وإن كنت شخصيًّا أتمنى استمراره بالفترة القادمة، ولكننا يجب أن نحترم قراره، والشكر موصول لجميع أعضاء مجلس الإدارة المميزين”.