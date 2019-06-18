النصر يُحدد صفقة قوية له من الدوري المصري

المواطن - محمد سمعه

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى تعزيز صفوفه بصفقات قوية، وذلك من أجل المنافسة على لقبي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين في موسم 2019-2020.

وذكرت تقارير إعلامية أن النصر يُفكر في التعاقد مع الحارس المصري محمود عبد الرحيم” جنش” حارس مرمى نادي الزمالك المصري في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُقدم محمود جنش مستويات رائعة مع نادي الزمالك في الدوري المصري موسم 2018-2019 كما يتواجد حاليًا في قائمة المنتخب المصري المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي تنطلق يوم الجمعة المقبل.

ويبدو أن الحارس الأسترالي برادلي جونز قد يرحل عن صفوف النصر في الميركاتو الصيفي الحالي، خاصة أن جونز لم ينجح في تقديم الأداء المنتظر منه مع العالمي في الموسم الماضي.

ويُذكر أن النصر سبق له وأن أبدى اهتمامه بضم اللاعب عبدالفتاح آدم مهاجم نادي التعاون خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان النصر تُوج بلقب الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2018-2019 بفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال والذي احتل المركز الثاني.