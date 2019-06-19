النصر يُعلن برنامجه الزمني لانتخاب رئيسه وأعضاء مجلس إدارته

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر عن برنامجه الزمني لانتخاب رئيسه وأعضاء مجلس إدارته الجديد للمرة الثالثة بعدما أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن فتح باب الترشح لفترة ثالثة.

ونشر الحساب الرسمي لـ النصر عبر تويتر الجدول الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجُدد، حيث سيتم فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس وقيد الناخبين بداية من الأحد المقبل ولمدة خمسة أيام.

وسيتمّ فحص وإعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين بداية من يوم الـ28 من يونيو ولمدة ثلاثة أيام.

وسيتم فتح باب الطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين في الأول من يوليو المقبل ولمدة يوم واحد.

وسيكون النظر في الطعون المُقدّمة بداية من الثاني من يوليو ولمدة يومين.

وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين والناخبين في الرابع من يوليو ولمدة يوم.

وأعلن رجاء الله السُّلمي وكيل الهيئة العامة للرياضة للعلاقات العامة والإعلام أنه سيتم فتح فترة ترشح ثالثة في نادي النصر لمعرفة الراغبين في الترشح لمنصب رئيس النادي وعضو مجلس الإدارة الجديد.

وتحدث السُلمي لقناة العربية قائلًا: سيتم فتح فترة ترشح ثالثة في النصر تبدأ من يوم الأحد المقبل وتستمر لمدة خمسة أيام بعدما لم يتقدم أحد خلال فترة الترشح الثانية خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأضاف السُّلمي: نتمنّى أن يكون هناك مرشحون في نادي النصر، وهيئة الرياضة لم تتدخل ولن تتدخل في شؤون النصر أو أي نادٍ لأنها مسألة خاصة بالأندية ولهذا السبب هناك جمعيات عمومية ولها دور تمارسه في الأندية.

وتابع وكيل هيئة الرياضة للعلاقات العامة والإعلام: هيئة الرياضة لم تطلب من أي مرشح الابتعاد أو الترشح في انتخابات الأندية لأنها أمور داخلية.