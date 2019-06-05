النفط يرتد نزولًا بعد ارتفاع مفاجئ لمخزونات أميركا

المواطن - متابعة

استأنفت أسعار النفط نزولها، اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع غير متوقع في المخزونات الأميركية وتعليقات من رئيس شركة روسنفت الروسية الحكومية المنتجة للنفط تشكك في جدوى الاتفاق مع أوبك على خفض الإمدادات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 42 سنتًا أو 0.7% إلى 61.55 دولار للبرميل. وارتفعت عقود برنت 1.1% أمس الثلاثاء، بعد هبوطها بنحو 13% في الجلسات الأربع السابقة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 48 سنتًا أو 0.9% إلى 53 دولاراً للبرميل، فيما أغلق الخام الأميركي مرتفعًا 0.4% أمس الثلاثاء.

وسجلت أسعار النفط هبوطًا حادًا بفعل مخاوف من تباطؤ الطلب العالمي، لكنها تلقت دعمًا أمس الثلاثاء بعد صعود أسواق الأسهم العالمية بدعم من آمال خفض أسعار الفائدة الأميركية.