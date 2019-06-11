النفط يستقر مع موازنة مخاوف الطلب لتخفيضات أوبك

المواطن - متابعة

استقرت أسعار النفط يوم أمس الثلاثاء وسط ضغوط ناتجة عن بواعث القلق من تباطؤ اقتصادي عالمي قد ينال من الطلب على الخام، في مقابل دعم من توقعات بأن تمدد أوبك وحلفاؤها تخفيضات المعروض.

وينتظر المتعاملون أيضًا لاستقاء مزيد من الاتجاه من بيانات مخزونات الخام الأمريكية الأسبوعية، حيث يتوقع المحللون أن تُظهر تراجعًا قدره 500 ألف برميل يوميًّا الأسبوع الماضي من قرب أعلى مستوى في عامين.

وتحدد سعر التسوية في العقود الآجلة لخام برنت دون تغير عند 62.29 دولار للبرميل، في حين ارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط سنتًا واحدًا لتغلق عند 53.27 دولار للبرميل.

وكلا الخامين منخفض بنحو 20% عن ذروة 2019 المسجلة في إبريل.

وللمخاوف من تباطؤ الطلب والنمو الاقتصادي أثر هائل على المعنويات وسط حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين.