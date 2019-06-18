النفط يصعد أكثر من دولار للبرميل

المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل يوم أمس الثلاثاء، بعد أنباء بأن الصين والولايات المتحدة ستجددان محادثات التجارة قبيل اجتماع أثناء قمة مجموعة العشرين هذا الشهر؛ مما أثار الآمال بأن يسوي البلدان حرب التجارة الدائرة بينهما.

وتدعمت السوق أيضًا بفعل توترات الشرق الأوسط بعد تعرض ناقلتين لهجمات الأسبوع الماضي وعزم الولايات المتحدة إرسال مزيد من القوات إلى المنطقة.

وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.97 دولار بما يعادل 3.8% لتتحدد التسوية عند 53.90 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود خام برنت 1.20 دولار أو 2% إلى 62.14 دولار للبرميل.

وقال ترامب: “أجريت مكالمة هاتفية جيدة جدًّا مع الرئيس الصيني شي. سنعقد اجتماعًا مطولًا الأسبوع القادم خلال قمة مجموعة العشرين في اليابان. سيشرع فريقانا في إجراء محادثات قبيل اجتماعنا”.