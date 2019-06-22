النيابة تحذر من التشهير بالآخرين والعقوبة سجن وغرامة كبيرة

المواطن - الرياض

حذرت النيابة العامة من التشهير بالآخرين أو إلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

وأكدت النيابة أنه يحظر التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، حيث يُعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال.

ولفتت النيابة إلى أنه يعد مقترفًا لجريمة معلوماتية، كل من استخدم وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، ويشمل ذلك التصوير عبر الهواتف النقالة الذكية المشتملة على معالج البيانات، بقصد التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، مع مصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة في ذلك.