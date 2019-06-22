النيابة تحذر من التشهير بالآخرين والعقوبة سجن وغرامة كبيرة

النيابة تحذر من التشهير بالآخرين والعقوبة سجن وغرامة كبيرة

2019/06/22
الساعة 6:08 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1775
0
طباعة
المواطن - الرياض

حذرت النيابة العامة من التشهير بالآخرين أو إلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

وأكدت النيابة أنه يحظر التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، حيث يُعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال.

ولفتت النيابة إلى أنه يعد مقترفًا لجريمة معلوماتية، كل من استخدم وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، ويشمل ذلك التصوير عبر الهواتف النقالة الذكية المشتملة على معالج البيانات، بقصد التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، مع مصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة في ذلك.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم