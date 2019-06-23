النيران الصديقة تحسم نتيجة مباراة المغرب ضد ناميبيا

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة المغرب ضد ناميبيا منذ قليل بفوز المنتخب المغربي بهدف دون ردّ ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والمُقامة بمصر.

بدأ الشوط الأول من مباراة المغرب ضد ناميبيا بأداء وسط من قبل المنتخبين، دون وجود لأي محاولات خطيرة تُذكر خلال الشوط الأول.

وسنحت فرصة وحيدة للاعب المغربي حكيم زياش في الشوط الأول من مباراة المغرب ضد ناميبيا للتصويب على مرمى منتخب ناميبيا ولكن حارس المنتخب الناميبي تعامل مع الكرة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة المغرب ضد ناميبيا، بالتعادل السلبي بين الطرفين.

وفي الشوط الثاني من لقاء المغرب ضد ناميبيا، تحسّن أداء المنتخب المغربي بشكل واضح، حيث بدأ في صناعة الفرص الهجومية عبر اللاعب نور الدين أمرابط واللاعب مبارك بوصوفة.

وظلّ المنتخب الناميبي صامدًأ ومحافظًا على نظافة شباكه في مباراة المغرب ضد ناميبيا، حتى جاءت الدقيقة التسعين وأحرز لاعب ناميبيا إيتاموتو كيميني هدف الفوز للمنتخب المغربي بالخطأ في مرماه عبر ضربة رأسية.

النيران الصديقة تقول كلمتها

انتهت مباراة المغرب ضد ناميبيا بفوز المنتخب المغربي بفضل النيران الصديقة، حيث نجح منتخب أسود الأطلس في الحصول على ثلاث نقاط ليتواجد في صدارة المجموعة الرابعة مؤقتًا قبل إقامة مباراة كوت ديفوار وجنوب إفريقيا.

وسيواجه المنتخب المغربي بعد الفوز في مباراة المغرب ضد ناميبيا، منتخب كوت ديفوار في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات حيث تُقام المباراة يوم الجمعة المقبل على ملعب السلام في مدينة القاهرة المصرية.

أما المنتخب الناميبي سيواجه منتخب جنوب إفريقيا يوم الجمعة المقبل، ويسعى منتخب ناميبيا للفوز بعد الخسارة في لقاء المغرب ضد ناميبيا، من أجل الإبقاء على حظوظه في الصعود لدور ثمن النهائي.

وكانت مباراة المغرب ضد ناميبيا أُقيمت على ملعب السلام في القاهرة.