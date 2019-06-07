الهضبة يُحيي حفله الثاني في جدة

المواطن- خالد الأحمد

بعد نجاح حفل الفنان المصري عمرو دياب في جدة الربيع الماضي، وبحضور حوالي ١٠ آلاف شخص لحفله الأول، ها هو يعود في حفل ضخم هذا العيد كما وعد جمهوره.

ويأتي الحفل الغنائي للفنان عمرو دياب ضمن سلسلة حفلات “موسم جدة” هذا الصيف، ومقرر إقامة الحفل في مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة”، وتُباع التذاكر في جميع فروع فيرجن ميجا ستور، أو من خلال موقع “هنا“.

ونشر الهضبة على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” صورة عن موعد وأسعار تذاكر الحفل، وسرعان ما انهالت عليه التعليقات من جمهوره في جدة مرحبين عودته من جديد.