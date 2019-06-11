الهلاليون يترقبون التحركات الأخيرة

المواطن - محمد سمعه

يترقّب جمهور نادي الهلال اليوم التحركات الأخيرة من قِبل المرشحين لرئاسة الزعيم خلال الأربع سنوات المقبلة؛ وذلك أملًا في تحقيق الاستقرار الإداري والذي بحث عنه الهلال في الفترة الأخيرة.

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن موسى الموسى رجل الأعمال وعضو شرف الهلال يقدم ملفه بعد مغرب اليوم مترشحاً لرئاسة نادي الهلال، حيث سيتنافس موسى الموسى مع فهد بن نافل وفواز المسعد والأمير سعود بن تركي على منصب رئيس الهلال.

التحرك يزداد قبل نهاية اليوم

وسيكون اليوم الثلاثاء هو اليوم الأخير لتلقي طلبات الترشح على منصب رئيس الهلال وأعضاء مجلس الإدارة الجديد قبل غلق الباب.

وواصل أعضاء اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية أمس الاثنين في مقر النادي استقبال ملفات القوائم المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة، وعضوية الجمعية العمومية لنادي الهلال.

وسيكون يوم الجمعة المقبل موعدًا للطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين، وفي اليوم التالي؛ سيتم النظر فيها، على أن يتم الكشف عن القائمة النهائية خلال 48 ساعة.

وكان الأمير محمد بن فيصل تقدم باستقالته من رئاسة نادي الهلال في شهر أبريل الماضي، وذلك عقب خسارة الأزرق من نادي التعاون بثنائية دون رد في الدوري السعودي للمحترفين.

وخسر الهلال لقب الدوري في الجولة الـ30 والأخيرة بالموسم الماضي لمصلحة نادي النصر، كما ودّع الهلال بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور نصف النهائي بعد الخسارة بخماسية دون رد من التعاون.