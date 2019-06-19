الهلاليون ينتظرون تحقيق الوعد الأول من فهد بن نافل

المواطن - محمد سمعه

نجح رجل الأعمال فهد بن نافل في الفوز برئاسة نادي الهلال لمدة أربع سنوات بالأمس وذلك بعد التفوق على منافسه موسى الموسى.

وقال فهد بن نافل عبر حسابه في تويتر بعد الفوز برئاسة الهلال: أشكر سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة على جهوده الكبيرة، للارتقاء برياضة المملكة ومواكبة النهضة التي نعيشها على الأصعدة كافة، حيث جاء الحراك الرياضي الأخير بتحديث لائحة الأندية وعقد الجمعيات العمومية، تمكينًا للأندية لتعزيز قدراتها وتطوير مخرجاتها.

المنافسة لخدمة كيان الهلال

وأضاف فهد بن نافل: جسّدت انتخابات الهلال خلال الأيام الماضية روحًا تنافسية تسابق من خلالها المرشحون نحو الفوز بشرف وتكليف خدمة كيان الهلال العظيم.. ونبقى في الختام أيًا كانت النتيجة، وفقًا لأدبيات الهلال، “بقيادة رجال على قلب رجّال”.

وتابع فهد بن نافل : أشكر أعضاء الجمعية العمومية على رأسهم الأمير الوليد بن طلال لانتخابهم القائمة المرشحة برئاستي، وأسأل المولى القدير أن يمدنا، كمجلس إدارة، بتوفيقه وسداده لمواصلة زعامة الهلال وريادته على جميع الأصعدة، كما أود أن أثمّن دعم جماهير الزعيم، وحرصهم، وحبهم، الذي نعدّه وقودنا في خدمة النادي.

الجماهير تنتظر الوعد الأول

وكانت تقارير صحفية ذكرت أن الوعد الأول من فهد بن نافل في حال فوزه برئاسة الهلال هو التحرك سريعًا للتعاقد مع المدرب الدنماركي مايكل لاودروب نجم نادي برشلونة الإسباني السابق لتدريب الفريق الأول لكرة القدم في المرحلة المقبلة.

وينتظر الجمهور الهلالي بعد فوز فهد بن نافل وقائمته تحركه للتعاقد مع مايكل لاودروب أو التعاقد مع مدرب آخر أجنبي قوي لمصلحة الزعيم من أجل المنافسة على لقب الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم المقبل.

وفاز فهد بن نافل برئاسة نادي الهلال بعد حصوله على أكثر من 15 ألف صوت، مقابل 612 صوتاً لمنافسه موسى الموسى.