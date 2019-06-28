الهلال ضد هلال الأبيض .. الأزرق يتألق ويفوز بثلاثية نظيفة

المواطن - مروة نبيل

خطفت مباراة الهلال ضد هلال الأبيض ضمن منافسات فرق قسم النخبة في بطولة الدوري السوداني لكرة القدم الأنظار بقوة، حيث اتّسمت بالندية بين الفريقين، وسيطر الأزرق على مجريات اللعب، ليُحقق فوز عريض بثلاثية.

الهلال ضد هلال الأبيض

وبدأت مباراة الهلال ضد هلال الأبيض بشكل سريع، وفرض الأزرق سيطرته بحثًا عن تسجيل هدف وتعزيز صدارته، وسط محاولات من هلال الأبيض الباحث عن التقدم في الترتيب.

وكلل لاعبو الأزرق سيطرتهم في مباراة الهلال ضد هلال الأبيض بتسجيل ثلاثة أهداف عن طريق ولاء الدين موسى يعقوب الذي أحرز ثنائية، فيما سجل وليد بخيت هدفًا، ليمنحوا فريقهم 3 نقاط غالية.

وبعد مباراة الهلال ضد هلال الأبيض بالأمس، رفع الفريق الأزرق رصيده إلى 10 نقاط في صدارة ترتيب فرق قسم النخبة في بطولة الدوري السوداني لكرة القدم، وبفارق 3 نقاط عن الخرطوم أقرب منافسيه، فيما يملك المريخ 6 نقاط من مباراتين.

وتجمّد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي هلال الأبيض عند 3 نقاط فقط، بعد هزيمته في مباراة الهلال ضد هلال الأبيض بالأمس، ولكنه يملك مباراتين مؤجلتين ضمن منافسات فرق قسم النخبة في بطولة الدوري السوداني لكرة القدم.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي هلال الأبيض الفوز في المباراتين المؤجلتين ضمن منافسات فرق قسم النخبة في بطولة الدوري السوداني لكرة القدم والتقدم في جدول الترتيب، أملًا في تعثر الهلال والمريخ وخطف الصدارة.