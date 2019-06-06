الهلال في الصدارة العربية والآسيوية.. والنصر ثانيًا

المواطن - مروة نبيل

كشف الموقع المختص بالأرقام والتصنيفات “clubworldranking”، عن قائمته الأسبوعية لتصنيف أعلى الأندية تقييمًا في جميع أنحاء العالم، ليتصدر الهلال الفرق العربية والآسيوية.

واحتلّ الهلال المركز الأول على الصعيد العربي والآسيوي برصيد 7966 نقطة، فيما تواجد في المرتبة الـ29 عالميًا، وجاء النصر في الوصافة عربيًا وآسيويًا، بعدما حصد 121 نقطة ليصبح رصيده 7349 نقطة، ويحتل المركز الـ39 عالميًا.

وكان للأندية السعودية تواجد في القائمة الأسبوعية لأفضل 100 ناد في العالم، حيث احتل التعاون المركز الـ67 عالميًا برصيد 5992 نقطة، فيما تراجع النادي الأهلي إلى المرتبة الـ82 عالميًا برصيد 5542 نقطة.

وتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المركز الـ87 عالميًا برصيد 5111 نقطة، وذلك وفقًا لأحدث تصنيف لموقع “clubworldranking”.

وجاء ترتيب الأندية العالمية كالتالي؛ برشلونة الإسباني في الصدارة، يليه ريفر بليت الأرجنتيني، ثم بالميراس، ويقع مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الرابع، وحل ليفربول المتوج حديثًا بلقب دوري أبطال أوروبا خامسًا.

ويقع ريال مدريد في المركز السادس، يليه فالنسيا الإسباني، ثم بوكا جونيورز الأرجنتيني، وحل أتلتيكو مدريد تاسعًا، ويتواجد فريق أتلتيكو باراناينسي البرازيلي في المرتبة العاشرة عالميًا.