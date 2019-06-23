الهلال قد يستعين ببطل مونديال 1998

المواطن - محمد سمعه

أصبح مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل يُفكر في التعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بأزرق العاصمة خلال الفترة المقبلة.

وقالت تقارير صحفية أن إدارة الهلال أصبحت تُفكر بشكل جاد في التعاقد مع المدرب الفرنسي لوران بلان المدير الفني السابق لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ودخل لوران بلان في قائمة المرشحين لتدريب نادي الهلال مع الفرنسي برونو جينسيو المدير الفني لـ نادي أوليمبيك ليون الفرنسي، والدنماركي مايكل لاودروب نجم برشلونة الإسباني السابق.

التعاقد مع مدرب عالمي

وأصبح الشغل الشاغل حاليًا لمجلس إدارة نادي الهلال هو التعاقد مع مدرب قوي يقود الفريق في فترة الإعداد حتى يؤهل الهلال للمنافسة على لقب الدوري السعودي للمحترفين، ولقب كأس خادم الحرمين الشريفين في موسم 2019-2020.

ومرّ نادي الهلال بفترة عصيبة في الموسم الماضي بعد إقالة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، حيث انتقدت الجماهير الهلالية قرارات إدارة الأمير محمد بن فيصل في ذلك الوقت؛ مما دفعه إلى التقدم باستقالته من رئاسة النادي وقيام عبدالله الجربوع بتولي مسؤولية رئاسة النادي مؤقتًا في الفترة الماضية.

ويُعد قرار إقالة جورجي جيسوس وتعيين الكرواتي زوران ماميتش هو الأسوأ لإدارة الأمير محمد بن فيصل، حيث دفع الفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال ثمن هذا القرار فخسر أزرق العاصمة لقب الدوري لصالح النصر وودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور نصف النهائي بعد الخسارة بخماسية نظيفة أمام التعاون.

وفاز لوران بلان بلقب كأس العالم عام 1998 مع المنتخب الفرنسي حينما كان لاعبًا.